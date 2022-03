Essaouira à l'heure de la 5e édition du festival «Les Océanes»

Le coup d’envoi de la 5e édition du festival «Les Océanes» a été donné, jeudi à Essaouira, avec au menu, une kyrielle d’activités et d’actions de sensibilisation autour de la thématique des déchets marins, ciblant notamment le jeune public et les générations montantes, en particulier en milieu scolaire.

Initiée par l’Institut français d’Essaouira, avec le concours de nombreux partenaires, cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 27 mars, vise à fédérer les efforts des différents acteurs autour de la protection de ce véritable patrimoine vivant qu'est l'océan.

Les organisateurs ambitionnent de contribuer à sensibiliser le grand public quant à «l'importance du rôle primordial de l'Océan dans nos vies et aux conséquences de nos actes», mettre en relief des actions participatives de protection du patrimoine océanique, favoriser le respect de l’environnement pour les générations de demain et le bienêtre de tous, et de faire rayonner le «vivre-ensemble», symbole de la ville d’Essaouira, autour d'un projet commun.

Les activités prévues dans le cadre de cette édition ont démarré par une action de coopération, menée jeudi à la plage de la cité des Alizés, à travers le programme de sciences participatives Osparito au profit de deux classes de collèges à Essaouira, en partenariat avec les Fondations Surfrider Europe et Surfrider Maroc ainsi que la Direction provinciale de l’éducation nationale.

Jeudi soir, Karima Khalil, professeure à l’École supérieure de technologie (EST) d’Essaouira a animé une conférence dédiée à la présentation de l'aire marine protégée (AMP) de Mogador qui compte parmi plus de 5 000 recensées dans le monde. Au cours de cette rencontre, Mme Khalil a tenté de répondre à des questions : «Quels sont les enjeux de cette AMP ?» et «En quoi cette zone est-elle vitale pour l'environnement et notre avenir ?».

Des activités ludiques et éducatives (nettoyage de plage, revalorisation des déchets, sensibilisation au tri et au recyclage, etc.) sont proposées aux familles, à travers le «village bleu», installé sur le front de mer.