Dakar : Le Maroc organise une session sur le développement rural au Forum mondial de l'eau

Une session thématique spéciale sous le thème «le développement rural pour renforcer la résilience face aux changements climatiques» a été organisée, jeudi, par le Maroc dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau qui se tient à Dakar jusqu'au 26 mars, et ce, pour débattre de cette question et défendre la population rurale.

Marquée par une présence notamment des ministères marocains de l’Équipement et de l’eau, et de l’Agriculture de la pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministère de l’Agriculture et de l'équipement rural de la République du Sénégal, de la Fondation 3A et de la FAO, la session a mis l’accent sur le renforcement de la résilience des populations face à la variabilité des ressources en eau, la nécessité de mise en place d’infrastructures pour la conservation de l’eau et des sols et la mise à l’échelle de bonnes pratiques agricoles pour augmenter la productivité de l’eau, indique le ministère de l’Équipement dans un communiqué.

Le Maroc n’a pas manqué l’occasion pour présenter ses réalisations et le fruit de ses efforts pour soutenir le développement des populations rurales et son engagement à doubler les efforts afin pour minimiser l’impact du changement climatique sur la composante rurale du pays et en améliorer la résilience, ajoute le communiqué. Cette action s’inscrit dans le cadre du partage, initié par le Roi Mohammed VI, des efforts louables qu’entreprend le Royaume du Maroc avec les pays africains amis.

Partout dans le monde, la sécurité hydrique représente un enjeu de taille pour le développement rural et l’augmentation de la résilience des populations face aux changements climatiques, souligne-t-on.