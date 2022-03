Nasser Bourita : La question migratoire dans toutes ses composantes fait partie de l'ADN du Maroc

La question migratoire dans toutes ses composantes fait partie de l’ADN du Maroc, pays d’émigration, d’immigration et de transit, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’ouverture des travaux de la première réunion ministérielle des pays champions de la mise en œuvre du Pacte de Marrakech sur les migrations.

«Pont entre l’Afrique et l’Europe, carrefour des civilisations, pays d’émigration, d’immigration et de transit, lieu d’échange, de brassage, de partage ou de passage, le Maroc est traversé par le phénomène migratoire. La mobilité est ce que nous sommes», a souligné M. Bourita, insistant sur le fait que le Maroc «se sent aussi à l’aise qu’il se sait cohérent».

M. Bourita a rappelé que le Maroc se réjouit d’organiser cette conférence, notant le Roi a souligné que «le Pacte mondial n’est pas une fin en soi. Il ne fait sens que par sa mise en œuvre effective».

Dans ce sens, M. Bourita a expliqué que depuis l’adoption du Pacte en 2018, les migrations internationales ont connu des transformations majeures, ajoutant qu’avec son lot de drames et de bouleversements, la pandémie a accru la précarité des migrants, les discriminations à leur égard et leur vulnérabilité à la traite et au trafic dangereux des passeurs et autres marchands de misère humaine.

M. Bourita a cependant précisé que bien des efforts ont été réalisés ces 4 dernières années. «Ainsi, le Secrétaire général de l’ONU a publié, le mois dernier, un premier rapport sur la mise en œuvre du Pacte mondial, que nous saluons», a-t-il détaillé. Le Réseau des Nations Unies sur les migrations s’est aussi élargi et est aujourd’hui fort de 51 réseaux nationaux, dont 14 opérant dans des pays champions, s’est-il félicité.

Il a, en outre, indiqué que plus d’un tiers des pays champions soient issus du Continent africain ; que 41% des projets soumis au Fonds fiduciaire multipartenaires pour les migrations l’aient été par des pays africains et que les 2 centres de données cités par le rapport du Secrétaire général des Nations Unies se trouvent en Afrique, dont un à Rabat.