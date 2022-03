Maroc-Israel : La CGEM tiendra une réunion de travail avec le patronat israélien le 29 mars

À l’occasion de la visite au Maroc d’une délégation de la Israeli Employers and Business Organizations (IEBO), représentante du patronat israélien, une session de travail sera organisée au siège de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) le 29 mars avec les présidents des fédérations sectorielles du Maroc.

La délégation israélienne sera composée de Ron Tomer, président de la Manufacturers’ association of Israel (MAI) et de Uriel Lynn, président de la Federation of Israeli Chambers of commerce (FICC), apprend-on d’un communiqué de la CGEM. Cette réunion vise à identifier les moyens d'accélérer la dynamique de coopération économique et commerciale entre les secteurs privés marocain et israélien, ajoute-t-on.

Pour rappel, le Forum économique Israël-Maroc s'est tenu mardi 15 mars à Tel Aviv à l’initiative de la CGEM et de l’IEBO, afin de poser les jalons d'un partenariat économique et commercial fort, durable et créateur de valeur ajoutée et d’emploi. Aussi, un mémorandum d’entente a été signé mercredi 23 mars par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et le président du conseil d’administration de la société Israel aerospace industries (IAI), Amir Peretz, ouvrant les voies d’une collaboration industrielle gagnant-gagnant dans l’industrie aéronautique.