Marocains bloqués en Irak : Discussions entre Ouahbi et son homologue irakien

Le dossier des Marocains détenus en Irak a été abordé lors d’une réunion tenue jeudi entre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi et son homologue irakien Salar Abdul Sattar Mohamed, en visite au Maroc. Des sources bien informées ont confié que les discussions ont été lancées pour la signature d’un accord en vertu duquel les détenus marocains seront rapatriés.

Les mêmes sources ont rappelé que ce dossier est suivi de près par Abdellatif Ouahbi depuis qu’il était parlementaire. L’actuel ministre de la Justice a en effet présidé, lors du précédent mandat, une mission parlementaire d’information sur les Marocains bloqués en Syrie et en Irak.

Dans une déclaration à Al3omk, Meriem Zabroun, à la tête de la Coordination nationale des familles des Marocains bloqués et détenus en Syrie et en Irak a confirmé avoir toujours des contacts avec le ministre de la Justice, assurant qu’il «travaille toujours sur ce dossier et y travaille». «La coordination apprécie la visite du ministre irakien de la Justice, d'autant plus qu'elle dispose de dossiers de détenus marocains en Irak», a-t-elle fait savoir en rappelant que les membres de la coordination «espèrent que cette visite aboutira à la signature d'accords pour rapatrier tous les prisonniers marocains et accélérer l’opération en raison notamment de l’état de santé de certains détenus».

Dans un précédent rapport, la Coordination nationale pour les familles des Marocains bloqués et détenus en Syrie et en Irak avait révélé que 10 Marocains sont détenus dans les prisons irakiennes. Poursuivis dans des dossiers de terrorisme, ils purgent des peines allant de la prison à perpétuité ou la peine capitale à vingt ans de prison ferme.