Championnats d’Afrique de cyclisme : La Marocaine Rajae Chakir remporte l'argent au contre-la-montre individuel

La cycliste marocaine Rajae Chakir a remporté, jeudi, la médaille d'argent du contre-la-montre individuel, comptant pour la 2e journée des 18e Championnats d’Afrique de cyclisme sur route, qui se déroulent du 23 au 27 courant à Charm el-Cheikh en Égypte.

La médaille d'or de cette épreuve a été remportée par la coureuse sud-africaine Caitlin Thompson, qui a bouclé les 14 km en 22 minutes et 24 secondes, avec 1 minute et 46 secondes d'avance sur la Marocaine. La cycliste érythréenne Saron Teklu est arrivée 3e dans cette course avec 24 minutes et 43 secondes.

Mercredi, la sélection nationale féminine junior a remporté la médaille d’argent du contre-la-montre comptant pour la 1ère journée de ces Championnats. L'équipe marocaine était composée de Salma Ben Zaboul, Yasmine Bouchiha, Wiam Al Maarfi et Rajae Chakir.

Le cyclisme marocain est représenté à cet événement par une équipe composée de 24 cyclistes, dont 10 dames.