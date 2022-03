Une chambre de commerce du Portugal s’implante à Tanger

La Chambre de commerce, d'industrie et des services du Portugal au Maroc (CCISPM) a annoncé, jeudi, la création de sa première délégation régionale au Maroc, dans la ville de Tanger, avec pour objectif d'accompagner les communautés d’affaires situées dans la région du Nord en matière d’échanges commerciaux et de co-investissement avec le Portugal.

Ainsi, la CCISPM organisera, le 30 mars courant, une cérémonie d’inauguration à laquelle sont attendus l’ambassadeur du Portugal au Maroc, Bernardo Futscher Pereira, ainsi que plusieurs personnalités représentant les autorités locales et le tissu économique régional, indique la Chambre dans un communiqué.

«La CCCISPM est consciente que Tanger est devenue au fil des années un hub pour l’industrie automobile et aéronautique avec son terminal sur le port et sa zone franche logistique dédiée à l’automobile, la Tanger Automotive City, ce qui a attiré de plus en plus d’industriels», relève la même source.

«La Délégation régionale de la CCISPM à Tanger, aura comme principale mission d’assurer une continuité des services de la CCISPM en développant des relations économiques entre le Portugal et la Région du Nord, soutenant les entreprises portugaises dans leurs démarches d’investissement dans cette région et encourageant les entreprises marocaines à se rapprocher du marché portugais», a indiqué le président de la CCISPM, José Maria Teixeira.

Entre 2019 et 2021, il y a eu une croissance de 21,3% des échanges commerciaux de biens du Portugal vers le Maroc, avec un total de 862,2 millions d’euros d’exportations et plus de 1 300 entreprises exportatrices vers le Maroc. Le Portugal se classe au 24e rang en tant qu’investisseur au Maroc en 2021, avec un total de 180 entreprises présentes sur place.

En tant que fournisseur, le Maroc se classe au 9e rang du commerce portugais, étant responsable de 2,64% de ses exportations, en hausse significative par rapport à 2019. En tant que client, le Maroc est actuellement dans la 12e position des importations du Portugal, totalisant 1,33% de ses importations, avec également une évolution par rapport à 2020.