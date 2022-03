Le gouvernement examine les options pour permettre aux étudiants de retour d'Ukraine de poursuivre leurs études

Le gouvernement examine les options disponibles pour permettre aux étudiants de retour d’Ukraine de poursuivre leur cursus universitaire, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Aussi, plus de 7 000 étudiants marocains de retour d'Ukraine avaient déjà été recensés, jusqu’à mercredi, sur la plateforme électronique lancée, à cet effet, par le département de l'Enseignement supérieur, a-t-il précisé lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.

M. Baitas a alors souligné que dans une première étape, ces étudiants ont manifesté leurs souhaits et fourni des informations sur leurs spécialités et leurs niveaux universitaires, faisant savoir qu'il sera procédé, dans une deuxième phase, à l'examen des demandes, des spécialités et des niveaux académiques.

Après l’achèvement du recensement du nombre total de ces étudiants et la détermination de leurs spécialités et de leurs niveaux universitaires, il sera procédé à l’étude des options leur permettant d’achever l’année universitaire, a-t-il dit, notant que le gouvernement tient, à cet égard, des réunions permanentes avec toutes les parties pouvant contribuer à trouver des solutions à ce dossier.