Blinken rencontrera le prince héritier d'Abou Dhabi lors de sa visite au Maroc

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontrera la semaine prochaine le prince héritier d'Abou Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed, lors de sa visite au Maroc. Selon Alarabiya, qui revient sur l’annonce de la tournée d’Antony Blinken, où il se rendra aussi en Algérie, en Palestine et en Israël, le chef de la diplomatie des États-Unis évoquera ainsi, avec le prince héritier d'Abu Dhabi, «la sécurité régionale et des développements internationaux» et ce, «pendant son séjour à Rabat».

Antony Blinken commencera son voyage en Israël et en Palestine, où il rencontrera de hauts responsables des deux côtés. Il soulignera l'engagement de Washington envers la sécurité d'Israël tout en discutant de la nécessité de préserver la possibilité d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, poursuit la même source, citant le porte-parole du département d'État, Ned Price.

Blinken s'envolera ensuite pour le Maroc pour rencontrer les hauts responsables du royaume avant de se réunir avec le prince héritier d'Abou Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed. Lors de la dernière étape de son voyage, Blinken se rendra en Algérie où il doit co-présider l’inauguration de la Foire internationale d'Alger, où les États-Unis seront le pays d'honneur, poursuit la même source.

Pour mémoire, en juillet 2016, Antony Blinken avait effectué un déplacement de deux jours à Rabat et Tanger, arborant alors la casquette de n°2 du Département d’État. La dernière visite effectuée par un chef de la diplomatie des États-Unis au Maroc remonte à décembre 2019.