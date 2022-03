Signature de 8 conventions d'investissement de 1,7 MMDH dans le secteur automobile

Huit conventions d'investissement dans le secteur automobile ont été signées, jeudi à Rabat, pour un montant de 1,7 milliard de dirhams (MMDH), permettant la création de 12 000 emplois.

Paraphées par le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et Yazaki, Sumitomo, Lear, Stahlschmidt et TE Connectivity, ces conventions s’inscrivent dans le développement de l’intégration en profondeur et la montée en gamme de l’écosystème câblage.

Ainsi, 3 conventions ont été signées avec le Groupe Yazaki pour la réalisation d’une usine de production de câblage automobile à Meknès et l’extension de ses unités à Kénitra et à Tanger, totalisant un montant d’investissement de 751 millions de dirhams (MDH), générant 6 300 emplois.

Une convention a été signée avec le Groupe Sumitomo pour l’extension de son unité de production de faisceaux électriques à Casablanca d’un montant d’investissement de 146 MDH, qui créera 2 000 emplois.

Deux conventions, signées avec le Groupe Lear portent sur la réalisation de 2 usines, l’une à Tanger, pour la fabrication de terminaux et connecteurs et l’autre à Meknès, dédiée à la production de faisceaux et câbles électriques automobile, d’un montant total de 346 MDH avec à la clé 2 162 emplois.

Les 2 autres projets d’investissement concernent la réalisation d’une usine de moulage et d’assemblage de connecteurs par TE Connectivity à Tanger d’un montant global de 202 MDH qui permettra de créer 350 emplois et d’une usine de production de câbles Bowden et de systèmes de déverrouillage par Stahlschmidt à Tanger d’un montant de 107 MDH générant 1 075 emplois.

Soulignant l’importance de l’ancrage de la filière câblage en tant que l’un des plus grands pourvoyeurs d’emploi et de valeur ajoutée du secteur, M. Mezzour a fait savoir que «nous avons travaillé, à cette fin, sur un écosystème portant sur des métiers technologiques nécessitant des compétences hautement qualifiées» afin d’offrir aux ingénieurs et techniciens l’opportunité de développer l’architecture électrique des véhicules de demain.