Maroc : Le chef du bureau de liaison israélien tacle le PJD

Le chef du bureau de liaison israélien à Rabat s’est félicité du développement des relations avec le Maroc. «Nous estimons que la majorité des Marocains est très favorable aux relations bilatérales. Les gens ici se concentrent davantage sur les problèmes internes et la question palestinienne n'est qu'un des nombreux autres conflits régionaux. Les Marocains investissent la majeure partie de leur énergie dans l'amélioration des relations avec l'Europe et l'Afrique», a souligné David Govrin dans des déclarations à Jewish Insider. Des propos qui devraient susciter une salve de condamnations de la part des mouvements de soutien à la Palestine au sein du royaume.

Le diplomate a par ailleurs minimisé le poids de la contestation de cette normalisation. «Il y a eu une poignée de protestations contre la reprise des relations avec Israël, actée en décembre 2020, mais à la suite d'une récente élection nationale dans le pays (8 septembre 2021, ndlr), les voix les plus fortes opposées à la normalisation avec l'Etat juif - les islamistes - sont désormais en marge».

«La politique étrangère au Maroc est dirigée par le roi et [puisque] les islamistes ne font plus partie de la coalition gouvernementale, leur présence au Parlement a fortement diminuée.» David Govrin

Le PJD n’a jamais condamné la reprise des relations avec Israël

Pourtant contrairement aux propos de David Govrin, la direction du PJD n’a jamais condamné publiquement la reprise des liens diplomatiques avec Tel-Aviv. Pour rappel, la Déclaration tripartite, entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis du 22 décembre 2020 à Rabat, a été signée du côté marocain par l’ancien chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, alors secrétaire général du parti de la Lampe. Le même jour, les anciens ministres Aziz Rebbah et Abdelkader Amara, tous deux membres du PJD, avaient eu des entretiens avec des responsables israéliens.

Cette ligne observée par le PJD n’a pas été révisée avec le retour d’Abdelilah Benkirane aux commandes de la formation, suite au congrès extraordinaire du 30 octobre 2021. L’actuel secrétaire général a déclaré, lors d’une réunion interne de sa formation le 4 décembre, que «notre Etat a des problématiques ; nous n’allons pas condamner notre Etat». Se faisant l’avocat de la politique étrangère du royaume, Benkirane a même reproché à ses «frères» du Moyen-Orient d’avoir critiqué le rapprochement avec Israël.

«Nos rois n’ont pas changé leurs positions» vis-à-vis de la question palestinienne. «Sa Majesté le roi ne cesse de réitérer son appui aux Palestiniens mais il fait face à des problèmes et à des circonstances particulières. Et si vous n’êtes pas d’accord avec lui, respectez-le (…) Il a avec lui 40 millions de personnes qui comprennent les circonstances et le problème que nous avons dans des provinces du sud», avait-il précisé.

Depuis le 10 décembre 2020, la contestation au rétablissement des relations avec Israël est menée essentiellement par les islamistes d’Al Adl wal Ihsane et certaines mouvances d’extrême gauche. A cause de son approbation à la reprise des liens avec l'Etat hébreu, le PJD a été écarté du tour de table du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, créé en mars 2021.