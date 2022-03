Casablanca : Visite de la conseillère spéciale du président des États-Unis à une école de la 2e chance

La conseillère spéciale du Président américain, Joe Biden, sur les droits internationaux des personnes en situation de handicap, Sara Minkara, a visité, jeudi, l'école de la 2e chance orientée métiers du sport à Casablanca pour promouvoir les programmes autour de l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap par le sport.

Lors de cette visite, Mme Minkara a inauguré un terrain de basketball pour les personnes en situation de handicap au sein de l’école construite dans le cadre d’un partenariat entre Tibu Africa, l’ambassade des États-Unis au Maroc, Ford Fund et le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Ce terrain s’inscrit dans le cadre d’une série de programmes initiés par Tibu Africa et adaptés pour les jeunes en situation de handicap qui visent l’impulsion du capital humain à travers le sport, le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives ainsi que l’insertion socioéconomique de ces jeunes.

À cette occasion, la conseillère spéciale a souligné que le programme Yd-Maj For Equal Play de basketball en fauteuil roulant de l’ONG Tibu Africa et l’ensemble de ses autres programmes inclusifs sont des exemples «que nous voulons faire connaître dans toutes les régions et dans le monde».

Pour elle, il est primordial de promouvoir la situation des personnes en situation de handicap et de leur accorder des droits comme étant des personnes autonomes ayant des compétences et pouvant apporter une valeur ajoutée à la société et non sur la base de la compassion.

Mme Minkara a regretté l’existence dans le monde entier d’«obstacles culturels», et le fait que les questions liées aux personnes en situation de handicap sont souvent évoquées d’un point de vue purement technique, en l’occurrence l'accessibilité. À cet égard, elle a relevé l’impératif de «changer les mentalités et le regard de la société vis-à-vis de cette question».

De son côté, Othman Sakhi, responsable au sein de l’académie régionale d’éducation et de formation (AREF) Casablanca-Settat a rappelé les efforts déployés par le ministère de l’Éducation nationale pour l’intégration des personnes en situation de handicap en milieu scolaire.