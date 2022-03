Grande-Bretagne : Hakim Hajoui remet ses lettres de créance à la Reine Elizabeth II

Hakim Hajoui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, a remis, jeudi à Londres, ses lettres de créance à la Reine Elizabeth II.

Au cours de cette audience, qui s’est tenue virtuellement au Palais royal de Buckingham, la Reine Elizabeth II a demandé à M. l’ambassadeur du Royaume de transmettre ses salutations les plus distinguées au Roi Mohammed VI ainsi qu’à l’auguste famille royale, et a exprimé ses vœux de progrès et de prospérité au souverain et au peuple marocain.

HEM Hakim Hajoui presented today his Letters of Credence as Ambassador Plenipotentiary and Extraordinary of His Majesty King Mohammed VI to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, to Her Majesty Queen Elizabeth II in Buckingham Palace.



