Tennis : Tenue du Valeria Open Tour à Marrakech du 14 au 27 mars

Le Groupe Valeria Hotels & Resorts, filiale de Investour, acteur majeur des métiers du tourisme, tient depuis le 14 mars à Marrakech le Valeria Open Tour, un tournoi de tennis qui se tiendra jusqu’au 27 mars.

Ambitionnant de devenir une plateforme incontournable du tennis professionnel, le tournoi ITF avec un prix de 15 000 dollars permet aux jeunes joueurs professionnels locaux et internationaux de démarrer une carrière tennistique de haut niveau et d’obtenir leurs premiers points ATP sur le circuit Pro, précise un communiqué des organisateurs.

Le tournoi, soutenu par des partenaires de renom tels que la Royale Air Maroc et la Fédération royale marocaine de tennis, réuni pas moins de 1920 joueurs en provenance du monde entier et 288 arbitres officiels Marocains et Français.

Le Groupe Valeria dispose d’une plateforme unique alliant structure sportive et hébergement sur le même lieu grâce à ses deux resorts Valeria Madina Club Resort et Valeria Dar Atlas, ajoute-t-on. Situés dans la Palmeraie dans un resort de 24 hectares avec 752 chambres, le resort est doté de toutes les installations nécessaires avec notamment 8 courts de tennis en terre battue respectant les normes de l’ITF.

Le tournoi est également l’occasion pour le Groupe de mettre en avant l’hospitalité et la destination Marrakech, avec pour but d’y développer, à moyen terme, une série de tournois de 3 semaines par mois.

Valeria Hotels & Resorts ambitionne à devenir le 1er resort au Maroc en matière de création de tournois Pro, ce qui va favoriser et fédérer d'autres évènements sportifs et développer le tourisme sportif pour attirer des athlètes de haut niveau dans les meilleures conditions sportives et d’hospitalité à Marrakech.