Ouarzazate : 10e Assemblée générale des amazighs du monde du 25 au 27 mars

L’ONG internationale Assemblée mondiale amazighe (AMA), le journal «Le Monde Amazigh», l'Association Tarwa N-TIiniri pour le développement et l'art, en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, ont annoncé, mercredi, la tenue de la 10e Assemblée générale des amazighs du monde. Organisée au Palais des Congrès à la ville de Ouarzazate, l’assemblée se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022/2972.

La vision de l’Assemblée, précise le communiqué, «s’inscrit dans le cadre de la trajectoire qui vise à protéger, développer, consolider et promouvoir la liberté de l’individu et de la société amazighes contre toutes dérives hégémoniques, extrémiste et nihiliste». Ainsi, les organisateurs entendent lutter dans le sens de la liberté «compatible avec les exigences de la société, du progrès, de la modernité et de la démocratie».

«L’action de l’Assemblée mondiale amazigh vise à donner un caractère concret à l’aspiration du peuple amazigh qui cherche à inscrire l’évolution de sa société, d’une manière résolue et définitive, dans le champ de la civilisation de la modernité», ajoute le communiqué.

L’AMA se propose, pour sa 10e édition, de continuer d’être «un lieu de rencontres, de réflexions, d’échanges et de débats sur la question de la nécessité urgente de réussir le pari de la participation active des populations autochtones amazighes en général et plus particulièrement des jeunes et des femmes amazighes dans le renforcement des valeurs démocratiques au sein de leurs respectifs».

Cette assemblée s’inscrit, ajoute-t-on, dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones 2022-2032 de l’Unesco, ce qui permet aux organisateurs «d’attirer l’attention sur la perte critique des langues autochtones africaines et plus particulièrement de la langue amazighe» et de discuter de leur préservation, revitalisation et promotion.

Les participants à l’AMA auront l’occasion de se pencher sur l’élaboration d’un plan d’action et d’une action conjointe afin de faire valoir les intérêts des amazighs du monde. Outre les rencontres, des expositions de tableaux, de tapis, de bijoux, d’habits et une foire de production traditionnelle des coopératives des femmes amazighes sont prévues.