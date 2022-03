Championnats d’Afrique de cyclisme : Les marocaines juniors remportent l'argent au contre-la-montre

La sélection nationale marocaine féminine juniors a remporté, mercredi, la médaille d'argent du contre-la-montre comptant pour la 1ère journée des 18e Championnats d’Afrique de cyclisme sur route, qui se déroulent du 23 au 27 mars à Charm el-Cheikh en Égypte.

La sélection marocaine, composée de Salma Ben Zaboul, Yasmine Bouchiha, Wiam Al Maarfi et Raja Shakir, a bouclé les 21 km en 35 minutes et 48 secondes, derrière l'équipe érythréenne, qui a enregistré un chrono de 33 minutes et 40 secondes, tandis que la médaille de bronze est revenue à l'Égypte (37min 2sec).

Le Maroc participe à ces championnats avec 14 cyclistes messieurs et 10 dames.