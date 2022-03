Antony Blinken attendu au Maroc, en Algérie et en Israël

Nasser Bourita et Antony Blinken, lors d’une précédente visite à Washington / Archive - DR

Antony Blinken prévoit d’effectuer une tournée dans des pays du Moyen Orient et en Afrique du Nord, révèle ce mercredi le média Axios. Le chef de la diplomatie des Etats-Unis est attendu, lundi prochain, au Maroc. Le même jour, il s’envolera vers l’Algérie. La même source lie les escales marocaine et algérienne de Blinken par «la recrudescence des tensions ces derniers mois» entre les deux pays maghrébins sur la question du Sahara occidental.

L’arrivée de Blinken au Maghreb a été précédée par la présence de son adjointe Wendy Sherman à Rabat, les 8 et 9 mars, où elle a coprésidé avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, une session du Dialogue stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc. Elle s’est rendue ensuite à Alger, dans le même cadre de la coopération bilatérale. Elle a eu des entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.

Le programme de la tournée de Blinken commencera samedi prochain par une visite en Israël. Le lendemain, il se rendra à Ramallah pour y rencontrer le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Pour mémoire, en juillet 2016, Antony Blinken avait effectué un déplacement de deux jours à Rabat et Tanger, arborant alors la casquette de n°2 du Département d’Etat. La dernière visite effectuée par un chef de la diplomatie des Etats-Unis au Maroc remonte à décembre 2019.