France : 77% des Français perçoivent l'islamisme comme un danger pour la République

Pour 77% des Français, l’islamisme est perçu comme un danger pour la République et ce danger est largement perçu comme sous-estimé par les différents acteurs. En effet, selon le sondage Ifop «Le rapport des Français à l’Islam, à la laïcité et à la menace terroriste» commandé par ELNET et publié ce mercredi, les sondés estiment à 52% que le personnel politique sous-estime le danger de l’islamisme, contre 52% pour le gouvernement et 45% pour les médias.

Aussi, ce sondage fait ressortir que 79% des Français évaluent la menace terroriste comme élevée, dont 27% très élevée. Cependant, les sondeurs commentent sur ce point une certaine «accoutumance» au terrorisme «par conséquent presque appréhendé comme des "faits divers" émergeant de manière ponctuelle au sein du paysage politicomédiatique», soulignant la baisse de 51 points de la perception de la menace comme très élevée depuis 2015. Cette perception est plus importante au sein des partis d’extrême droite, souligne-t-on, alors que 45% des sympathisants de «Reconquête» et 56% du Rassemblement national perçoivent cette menace comme très élevée.

Quant à la perception des musulmans, 79% des Français déclare qu’il existe une distinction claire entre les musulmans les plus radicaux et ceux qui pratiquent paisiblement l’Islam, tandis que la majorité des sondés estiment que les musulmans qui font entendre leurs voix contre le radicalisme ne sont pas assez soutenus par les médias (70%), le personnel politique (69%) et le Gouvernement (66%).

Questionnés sur le sujet du port du voile dans les compétitions sportives, mis sous le feu des projecteurs avec les débats au Parlement et le militantisme des hijabeuses, il ressort cependant que 73% des sondés sont favorables à son interdiction dans toutes les compétitions sportives, pour seulement 11% favorable à son autorisation.

Sur le modèle laïc enfin, 46% des sondés pensent que «le modèle universaliste français actuel est pérenne», alors que seulement 19% sont favorables à un modèle «multiculturaliste à l’anglo-saxonne qui revendique l'existence d'une juxtaposition de communautés».