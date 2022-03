États-Unis : La FSSM à la 53e Conférence sur les sciences lunaires et planétaires

Un groupe d'étudiants diplômés du Département de géologie de la Faculté des sciences-Semlalia de Marrakech (FSSM) a participé à la 53e Conférence sur les sciences lunaires et planétaires (LPSC), organisée du 7 au 11 mars à Houston dans l’État du Texas aux Etats-Unis.

Considérée comme point focal mondial important pour la recherche en sciences planétaires, la LPSC, qui est parrainée conjointement par le Lunar and Planetary Institute (LPI) et le Johnson Space Center (JSC) de la NASA, est une conférence annuelle réunissant des spécialistes internationaux de la pétrologie, de la volcanologie, de la géochimie, de la géophysique, de la géologie et de l'astronomie pour présenter les derniers résultats de la recherche en sciences planétaires, indique un communiqué de l’UCA.

Les étudiants diplômés de l’UCA font partie du Groupe international de recherche sur Vénus (IRVG), qui comprend des équipes du Canada, de Russie et des États-Unis.

L'IVRG, y compris l'équipe marocaine, a déjà été présente au 12e symposium sur le système solaire de Moscou (12M-S3), qui s'est tenu du 11 au 15 octobre 2021 à Moscou.

Les sessions comprenaient Mars, Vénus, Mercure, la Lune, les planètes géantes, les exoplanètes et l'astrobiologie. Ce symposium comprenait également un large éventail de sujets liés aux instruments scientifiques et à la conception de futures missions spatiales.

L'équipe marocaine de cartographie de Vénus a fait une énorme impression avec 9 présentations sur 18 résumés de l’IVRG pour 12M-S3, et 16 sur 35 résumés de l’IVRG pour le LPSC 2022.

Ces résultats ont été obtenus grâce au travail acharné et constant combiné de ces étudiants et de leurs professeurs superviseurs, dont Pr. Richard Ernst, Pr. Hafida El Bilali, Pr. James Head et Pr. Nasrrddine Youbi.

L'objectif principal de l’IVRG et de l'équipe marocaine de cartographie de Vénus est d’établir des cartes géologiques détaillées qui révèlent l'histoire géologique et tectonique des régions clés de Vénus.

Ces cartes guideront les futures missions dans la localisation des sites d'atterrissage appropriés et des zones pour l'imagerie à distance la plus détaillée à partir d'engins spatiaux en orbite.