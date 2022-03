Maroc-Israël : Signature d’un mémorandum d’entente avec Israel aerospace industries

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et les représentants d'Israel aerospace industries, Amir Peretz et Boaz Levy. / DR

Un mémorandum d’entente dans le secteur aéronautique a été signé, ce mercredi, lors de la rencontre entre le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et le président du conseil d’administration de la société Israel aerospace industries (IAI), Amir Peretz, dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration conjointe entre le Maroc et Israël signée en 2020.

Ce mémorandum compte, pour la partie marocaine, le ministère de l’Industrie, le ministère Délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, et, pour la partie israélienne, la société IAI, représentée par son président du conseil d’administration, Amir Peretz et de son PDG, Boaz Levy.

«C’est un partenariat stratégique à la fois pour les deux pays que nous scellons, aujourd’hui. Il nous ouvre les voies d’une collaboration industrielle gagnant-gagnant dans l’industrie aéronautique. Ce partenariat tire profit de l’expertise d’IAI dans le domaine de l’aviation et des capacités technologiques de notre plateforme aéronautique et son positionnement comme relais de croissance pour le développement d’investissement dans les filières industrielles de pointe et de services aéronautiques», a déclaré M. Mezzour.

«Le protocole d’accord que nous signons aujourd’hui est une étape supplémentaire dans la création d’un nouveau partenariat entre IAI et les industries aéronautique et spatiale au Maroc. Je connais l’incroyable potentiel qui existe au Maroc, et ce n’est que le début. Ensemble, nous bâtirons des équipes communes qui transformeront notre vision en réalité. Aujourd’hui, je suis rempli de fierté que mon pays, Israël, se rapproche du pays dans lequel je suis né, le Maroc», a affirmé Amir Peretz

Dans le cadre de ce partenariat, le Maroc et IAI ont identifié des opportunités d’investissement portant essentiellement sur l’impression 3D, la fabrication d’intérieurs de cabine et de pièces moteurs et d’aérostructures, ainsi que sur la mise en place d’un centre R&D et d’ingénierie et le développement d’un tissu de fournisseurs locaux à travers des partenariats de sourcing avec IAI.