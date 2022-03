Pedro Sanchez évite d’aborder les revendications marocaines sur Ceuta et Melilla

«Pour le gouvernement espagnol, Ceuta est une politique d’Etat». C’est par ce message rassurant que Pedro Sanchez a commencé son point de presse, animé conjointement ce mercredi avec le président de la ville, Juan Vivas.

Une politique qui a pour objectifs de garantir «la sécurité, la stabilité pour donner la tranquillité à ses citoyens et ensuite créer des opportunités pour que les autres qui vivent à l’extérieur de Ceuta prennent connaissance de ce qui se passe à l’intérieur de ce préside».

Le chef de l’exécutif a saisi cette occasion pour répondre aux nombreuses voix dans son pays qui critiquent son appui à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara. Pedro Sanchez a souligné que «le gouvernement espagnol n’a fait que suivre la voie empruntées par d'autres nations très puissantes et importantes en Europe, comme la France et l'Allemagne, ainsi que la Commission européenne. Il s'agit toujours d'une proposition contenue dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies».

Le chef de l’exécutif n’a pas répondu, lors de ce point de presse, aux questions portant sur les revendications marocaines de récupérer Ceuta et Melilla. En revanche, il a loué la «nouvelle étape» qui s’ouvre pour les relations entre les deux pays. «Nous sommes parvenus à un bon accord, équilibré, avec des intérêts pour les deux parties».

Les socialistes en Espagne affirment que l’accord conclu favorise le développement de «relations solides et stables avec un pays voisin et partenaire stratégique comme le Maroc, sont indispensables pour l'intégrité territoriale, y compris Ceuta et Melilla, et la souveraineté de l'Espagne, et à la stabilité, la sécurité et la prospérité des deux pays».

Après Ceuta, Pedro Sanchez est attendu ce mercredi à Melilla où il aura l’occasion de répéter le même message sur l’importance de la ville et défendre l’accord conclu avec le Maroc.