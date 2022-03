Robotique : Al Akhawayn dévoile les résultats de sa compétition nationale «Aurobat 2022»

Après le succès de la première édition en 2021, l’Université Al Akhawayn a relancé la compétition nationale de la robotique Aurobat 2022 en partenariat avec son association CITI et l’association Tawassol pour le développement de la Technologie (ATDTec). Cette édition, qui s’est tenu du 19 au 20 mars 2022 sous le thème «Robot-électron», avait pour objectif la conception et la réalisation d’un robot autonome qui simule la circulation du courant dans un circuit électrique simple avec des points de défi, indique l’établissement dans un communiqué.

La compétition s'est ainsi déroulée sur deux niveaux (junior et senior) et a connu la participation de 70 élèves et étudiants issus des collèges, des lycées, des universités et des écoles supérieures partout au Maroc. Après un grand défilé de robots impressionnants, tous démontrant un bel exploit de technologie et d’innovation, le jury a attribué plusieurs prix.

Ainsi, S-Crew de Casablanca et Crew X de Beni Mellal ont remporté les Grand prix juniors et séniors, alors que les prix design sont revenus à CTT Tarek Ibn Ziad, Ain Taoujdtate pour la catégorie juniors et Archi+Tech, Benguerir pour les seniors.

Les prix environnement ont été attribués à Robotron, Sefrou (Juniors) et Energizers, Ifrane (Seniors) alors que les prix innovation sont revenus à Electron Libre, Ain Taoujdtate (Juniors) et Embatrique, Beni Mellal (Seniors). Enfin, les coups de cœur du Jury ont été attribués à Programmeurs Senhaja, Sefrou (Juniors) et Robit Core I, Rabat (Seniors).

Aurobat agit depuis deux ans déjà en faveur de la promotion de la robotique auprès des jeunes. Elle vise à les encourager à pratiquer la robotique, à libérer leur potentiel d’innovation et à cultiver les compétences et les valeurs du fair-play, d’esprit d’équipe, de solidarité, de partage des connaissances, de protection de l’environnement et de leadership, conclut le communiqué.