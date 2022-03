Maroc-Israël : Premier sommet sur l'investissement touristique

Le «Morocco Israel tourism investment summit» s'est tenu mardi en format digital en vue de promouvoir l'investissement touristique auprès de la communauté israélienne. Étalée sur une demi-journée, cette conférence a connu la participation de plus de 200 hauts représentants de l’industrie du tourisme israélienne et marocaine et l’intervention de personnalités de renom.

Initié par la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), sous l’égide du ministère du Tourisme, de l’artisanat, et de l’économie sociale et solidaire et de son homologue Israélien, ce premier forum bilatéral a été marqué par la participation de plusieurs acteurs clés de l’industrie touristique israélienne, marocaine et internationale, a indiqué un communiqué du ministère et de la SMIT.

Intervenant à cette occasion, la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, a expliqué que «grâce au leadership du Roi Mohammed VI, le Maroc dispose aujourd’hui d’un climat des affaires incontournable et d’innombrables atouts dont l’attractivité est reconnue à l’échelon mondial».

Mme Ammor a également saisi cette occasion pour valoriser les relations entre les deux nations qui ont été renforcées par le Roi lors de la cérémonie de signature de la déclaration tripartite entre le Royaume du Maroc, Israël et les États-Unis en décembre 2020. L’objectif à travers ce webinaire est de poser les jalons d’un partenariat économique prometteur, durable et créateur de la valeur, offrant d’innombrables opportunités d’investissements touristiques entre les deux pays, a-t-elle ajouté.

À l'occasion de ce forum de haut niveau, les investisseurs israéliens ont fait part de leur appréciation de l'offre d'investissement touristique présentée lors de cette conférence, exprimant ainsi leur intérêt pour la contribution au développement de l’offre touristique au Maroc.

Le directeur général de la SMIT, Imad Berrakad, a pour sa part expliqué que ce message de confiance et d’adhésion a été porté par d’éminents investisseurs touristiques qui ont témoigné de leur conviction du potentiel du Maroc.