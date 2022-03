Sahara : L’ONU assure que De Mistura est en contact avec les parties, y compris les Algériens

L’ONU a refusé de commenter le rappel de l’ambassadeur algérien en Espagne pour consultations. «Quant au ballet des ambassadeurs que nous avons vu, un ambassadeur entrant (la Marocaine Karima Benyaich qui a regagné Madrid, ndlr), et un autre qui se retire, ce sont des questions bilatérales entre les pays concernés», a répondu le porte-parole du secrétaire général de l’ONU à une question sur ce sujet.

En revanche, Stéphane Dujarric a préféré consacrer du temps pour vanter les actions entreprises par Staffan de Mistura visant à rapprocher les positions des parties. «L’envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental reste en contact avec les interlocuteurs concernés. Bien entendu, nous réaffirmons à nouveau l'importance de maintenir un engagement total envers le processus politique facilité par l'ONU, conformément à la résolution 2602 (adoptée le 29 octobre 2021) du Conseil de sécurité et aux autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité», a-t-il précisé

«M. de Mistura est en contact avec un certain nombre de parties», a souligné le porte-parole, rappelant la rencontre, du lundi 21 mars à Bruxelles, entre l’émissaire de l’ONU et le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. «Je sais qu'il a eu des contacts avec d'autres, je pense, y compris les Algériens, et il parlera à d'autres personnes», a conclu Stéphane Dujarric.

Staffan De Mistura a effectué, en janvier, sa première tournée dans la région avec des escales au Maroc, Tindouf, Mauritanie et l’Algérie. A Alger, il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et l'envoyé spécial pour le Sahara occidental et les pays du Maghreb, Amar Belani.