Bank Of Africa lance la 4e édition du programme d’Open Innovation territoriale Smart Bank

Le groupe Bank Of Africa a annoncé, ce mardi, le lancement de 4e édition du programme d’Open Innovation Smart Bank, un dispositif réunissant des acteurs régionaux clés au profit du développement de l’économie locale. «Le programme régional d’innovation Smart Bank By Bank Of Africa, en partenariat avec les universités et les CRI, vise à encourager les porteurs d’idée et jeunes startupers à proposer des solutions innovantes, en réponse à des problématiques soumises par les différentes parties prenantes du dispositif», rappelle le groupe bancaire dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

En effet, Smart Bank se veut être un programme basé sur des challenges régionaux et nationaux rassemblant les porteurs d’idées et récompensant les meilleures idées de projets.

Lancé en mars 2019 en collaboration avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, le programme avait rassemblé dans sa première édition, 25 porteurs de projets dont 5 finalistes qui ont pu bénéficier d’un accompagnement dans le cadre d’un programme d’incubation interne de Bank Of Africa. Au bout de 3 éditions, le groupe a scellé des partenariats avec 6 universités et 9 Centres régionaux d’investissement pour sensibiliser plus de 12 000 jeunes à l’entrepreneuriat et accompagner près de 300 porteurs d’idées à travers plus de 100 heures de formation, conclut le communiqué.