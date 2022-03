Sahara : Pedro Sanchez devant les députés espagnols pour expliquer son soutien au Maroc

Pedro Sanchez pourrait comparaitre, probablement la semaine prochaine, devant la Chambre basse du Parlement espagnol pour donner des explications sur le soutien de son gouvernement à la proposition marocaine prévoyant d’accorder une autonomie au Sahara occidental. Une annonce faite lors d'un point de presse, ce mardi 22 mars, par le porte-parole du groupe des députés de la coalition d’extrême gauche Unidas-Podemos, Pablo Echenique.

13 partis espagnols ont déjà sollicité la comparution du Premier ministre. Ce nombre important de requérants est divisé en deux blocs : les alliés traditionnels du Polisario, telles les formations indépendantistes en Catalogne et au Pays basque qui assurent la survie de l’exécutif Sanchez, et la droite plurielle, composée du Parti Populaire, Vox et Ciudadanos.

Unidas-Podemos ne figure pas sur la liste. Mais Pablo Echenique, au même titre que d’autres têtes d’affiches d’Unidas-Podemos, condamne l’appui de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara. Sous la casquette d’animateur d’émission télé, le chef de Podemos, Pablo Iglesias, a donné un temps de parole au représentant du Front Polisario à Madrid sur la TV en ligne du quotidien Público.