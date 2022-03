Le GADEM lance sa campagne digitale #semaine_contre_discriminations jusqu’au 26 mars 2022

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des discriminations raciales adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1966 en commémoration du massacre de Sharpeville du 21 mars 1960, le GADEM annonce le lancement de sa campagne digitale #semaine_contre_discriminations, prévue du 21 au 26 mars 2022.

Dans son communiqué, le GADEM souligne qu’à l’international, le 21 mars est notamment marqué par le conflit qui sévit en Ukraine et le traitement réservé aux résidant·e·s non ukrainien·ne·s fuyant la guerre. «Au Maroc, alors que la lutte contre les discriminations – notamment raciales – constitue l’une des pierres angulaires pour assurer l’intégration socio-économique des personnes étrangères présentes sur son territoire, telle que promue par la politique migratoire de 2013, l’État tarde à prendre à bras le corps cette question», indique-t-il dans un communiqué.

La même source rappelle que «de multiples témoignages font en effet état, encore aujourd’hui, de nombreuses arrestations au faciès de personnes noires non ressortissantes marocaines à travers le pays». «Cette pratique, devenue courante depuis la fin de la dernière opération de régularisation, éclipse les efforts réalisés par le Maroc depuis 2013, participe à la stigmatisation de certaines catégories d’étranger·e·s et alimente des discours incitant à la haine raciale sur les réseaux sociaux», dénonce-t-elle.

Le GADEM appelle ainsi le gouvernement à «redoubler d’efforts pour adopter une position claire quant aux engagements pris par le Maroc, dans sa Constitution et à l’international, en faveur de l’égalité des droits et des chances pour tou·te·s, et pour lutter contre les discriminations». «La crise Covid-19 qui sévit depuis maintenant deux années, et ses conséquences en matière de non-discrimination, illustre l’urgence de traiter les questions d’égalité. En organisant la #semaine_contre_discriminations, le GADEM entend soutenir le débat démocratique sur ces questions, et contribuer aux efforts politiques et sociaux mis en œuvre pour lutter contre toutes les formes de discrimination», conclut le communiqué.