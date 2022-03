Benchaâboun : La stratégie nationale en faveur des MRE en fait des acteurs du développement du Maroc

Des élus et responsables régionaux et provinciaux de Souss Massa reçus, lundi 21 mars 2022 par Mohamed Benchaâboun. / DR

La stratégie nationale en faveur des Marocains résidents à l’étranger en fait des acteurs du développement du royaume avec des nouveaux modes opératoires et d’engagement, notamment de l’investissement, a affirmé, lundi, l’ambassadeur du Maroc à Paris, Mohamed Benchaâboun. Le Maroc dans le droit fil de la Constitution de 2011 a conféré aux Marocains du monde et aux étrangers installés et de passage les mêmes libertés fondamentales qu’aux citoyens marocains, a souligné le diplomate lors d’une rencontre avec une délégation d’élus et de fonctionnaires régionaux et provinciaux du Souss-Massa, actuellement en visite dans l’hexagone.

Outre la Stratégie nationale en faveur des MRE, Mohamed Benchaâboun a mis en avant la Stratégie nationale d’immigration et d’Asile (SNIA) qui a permis un nouveau positionnement du royaume sur la migration dans l’espace eurafricain, relevant qu’elle a donné lieu au 11e Forum mondial sur la migration et le développement à Marrakech, le 7 décembre 2018 et à la mise en place d’un Observatoire africain des migrations, inauguré le 18 décembre 2020 à Rabat.

Le rapport du roi Mohammed VI a été présenté devant le 35ème Sommet ordinaire de l’Union africaine, qui s’est tenu en février dernier à Addis-Abeba, et mettait l’accent sur «les migrants qui ne doivent pas être les oubliés du développement et des pandémies, mais au contraire le centre de gravité de politiques migratoires responsables, solidaires et conformes aux 23 objectifs du Pacte de Marrakech», a rappelé l’ambassadeur.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, n’est plus seulement un pays de transit de la migration en général et subsaharienne en particulier, mais un pays d’accueil qui a fait évoluer ses lois et ses dispositifs pour ce faire, faisant valoir que la migration ne concerne pas seulement les flux Sud-Nord, mais des flux de plus en plus importants Sud-Sud et intra-africain comme en témoigne les 27 millions de migrants à l’intérieur du continent africain.