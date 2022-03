Ramadan 2022 : les dates prévisionnelles du mois sacré de l’Islam

Une fête commémorant la révélation du Coran

Le Ramadan désigne le neuvième mois du calendrier islamique, qui est aussi le plus sacré pour les Musulmans. Les origines en remontent à 610, année où l’archange Gabriel aurait révélé le Coran au prophète Mahomet. Pour célébrer cet évènement, les Musulmans du monde entier observent un jeûne entre le lever et le coucher du soleil, tous les jours durant un mois.

Le but de cette pratique est de s’élever spirituellement par la prière, l’abstinence et l’attention portée à chaque action. Il est notamment proscrit de mentir ou de se montrer violent durant le mois sacré.

Le jeûne est obligatoire pour tous, exception faite des femmes enceintes ou en période menstruelle, des malades, des personnes âgées et de celles qui voyagent. Néanmoins, dans certaines situations, l’observance du jeûne peut poser de sérieux problèmes.

L’action humanitaire durant le Ramadan

Le mois du Ramadan est une période exigeante, qui peut s’avérer compliquée pour les populations en situation de grande précarité. L’Islam étant une religion de partage, il est d’autant plus important durant le mois sacré d’aider les plus faibles et les plus démunis.

Le Secours Islamique Français est une ONG d’aide humanitaire basée sur les valeurs de l’Islam. Ses actions sont nombreuses et couvrent une large aire géographique, en France, mais aussi en Palestine, au Pakistan, en Irak, au Sénégal, en Somalie… Le second volet des actions du SIF consiste à accompagner les exploitants et les agriculteurs dans le développement de leur activité, puis à acheter tout ou partie de leur production. Au total, ce sont 14 pays qui vont bénéficier durant le Ramadan de colis alimentaires et de coupons d’accès aux produits de première nécessité.

La Tournée des Tables du Ramadan

Durant le mois sacré en France, le SIF organise une action à grande échelle, consistant à livrer au minimum 25 000 repas chauds aux bénéficiaires tout au long du mois. Chaque soir, les équipes du SIF se déplacent au sein de foyers et d’hôtels sociaux, voire directement à domicile dans certains cas. L’objectif : aider les populations en situation de grande précarité, parmi lesquelles un nombre croissant d’étudiants…

Les centres d’accueil de l’ONG à Massy ont également pour vocation d’aider les plus précaires, hommes ou femmes, et tous ceux qui sont en danger ou en détresse d’une manière ou d’une autre.

De par sa base confessionnelle, le SIF est particulièrement impliqué dans le soutien aux Musulmans dont la situation rend difficile l’observance du jeûne. Cette année encore, les équipes de bénévoles seront sur le terrain pour que le mois sacré reste le symbole de partage et de fraternité qu’il a toujours été.