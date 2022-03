Après la fin de la crise avec le Maroc, Pedro Sanchez se rend à Ceuta et Melilla

Après la fin de la crise avec le Maroc, le Premier ministre espagnol est attendu, mercredi, à Ceuta et Melilla, rapporte des médias ibériques. Les présidents des deux villes, Juan Vivas et Eduardo de Castro devraient ainsi transmettre directement au chef du gouvernement leurs attentes vis-à-vis de la «nouvelle étape» qui s'ouvre dans les relations entre Rabat et Madrid. Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 12e réunion de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne, à Rabat dans les semaines à venir.

Vivas et De Castro souhaitent que le prochain sommet marque la réouverture des frontières avec le Maroc. Ils lorgnent en effet des parts du gâteau de l’Opération Marhaba 2022. Les deux responsables se sont d’ailleurs félicités de la reprise des relations entre Rabat et Madrid.

«C’est une nouvelle étape ambitieuse qui s'ouvre avec un parcours clair (…) pour clore une crise qui nous étouffe depuis la fermeture de la frontière commerciale (le 1er août 2018, ndlr)», a déclaré le président de Melilla seulement quelques heures après que le cabinet royal marocain ait rendu public le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain accordant une autonomie au Sahara occidental.

La dernière visite du chef du gouvernement espagnol à Ceuta et Melilla remonte à mai 2021, en plein crise migratoire. Le Maroc refuse la présence des présidents des deux villes aux réunions de hauts niveaux avec l’Espagne.