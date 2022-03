Sahara : Après le soutien espagnol au Maroc, Albares rencontre De Mistura

Le ministre espagnol des Affaires étrangères et l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, lundi à Bruxelles. / DR

Le ministre espagnol des Affaires étrangères s’est entretenu, ce lundi à Bruxelles, avec l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental. «J'ai rencontré Staffan de Mistura pour lui exprimer le soutien de l'Espagne à ses efforts, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans le cadre des Nations unies», a écrit José Manuel Albares sur Twitter. C’est, d'ailleurs, la troisième réunion entre les deux diplomates et ce, depuis la prise de l’Italo-Suédois de ses nouvelles fonctions, le 1er novembre 2021.

Cette rencontre entre Albares et De Mistura intervient trois jours après le soutien du gouvernement espagnol au plan marocain prévoyant d’accorder une autonomie au Sahara occidental. Pedro Sanchez a affirmé, le 18 mars, dans une lettre adressée au roi Mohammed VI que «l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend».

Pour rappel, José Manuel Albares, a déjà couvert d’éloges la résolution 2602, adoptée le 29 octobre, par les membres du Conseil de sécurité par 13 voix en sa faveur et les abstentions de la Russie et la Tunisie. «C’est une piste intéressante. Si De Mistura veut suivre cette voie, l'Espagne sera là», s’est-il félicité, en février, dans des déclarations à la presse de son pays. Une résolution rejetée par l’Algérie et le Polisario.