Driss El Yazami appelle à accepter la double appartenance des Marocains du monde

Le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), Driss El Yazami a appelé, samedi à Marrakech, à accepter la double appartenance des Marocains du Monde, qui constitue une richesse pour leurs pays d'accueil et celui d’origine. «Nous devons apprendre à accepter et à gérer cette double appartenance des Marocains du monde, qui constitue une richesse pour les pays d’accueil et celui d’origine, et nullement un problème», a-t-il souligné dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, en marge d'une soirée de gala organisée dans le cadre de la 4e édition des Trophées marocains du monde (TMM).

«Il faut s’adapter aux transformations que connaissent les Marocains du monde. Ces Marocains, surtout ceux qui sont nés là-bas, appartiennent à deux sociétés : leurs pays d’accueil et leur pays d’origine, le Maroc», a-t-il expliqué. Dans ce sens, il a insisté sur la nécessité d'«être attentifs et d'écouter les attentes de ces Marocains du monde, mais aussi de changer les perceptions et les images que nous avons de cette communauté pour renforcer notre partenariat».

Revenant sur la cérémonie de remise des Trophées marocains du monde, Driss El Yazami, président du Jury de cette édition, s’est dit «très heureux» et «très fier» de participer à ce rendez-annuel, qui «confirme les transformations que connaissent les Marocains du monde, notamment l'élévation de leur niveau socio-culturel avec l'émergence de compétences dans tous les domaines».

«Nous avons honoré des Marocaines et des Marocains dans les domaines de "l’art et culture", "le sport", "la politique", "l’entreprise", "la recherche scientifique" et "la société civile". Ce sont des femmes et des hommes qui nous honorent, qui sont au service de leur pays de résidence et au service du Maroc, tout en étant déterminés à contribuer à son développement», a-t-il dit.