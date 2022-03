Ramadan 2022 : 2M dévoile sa grille des programmes

La chaîne 2M dévoile sa programmation pour le mois de ramadan, avec la mobilisation d’un vaste écosystème d’artistes et de professionnels pour proposer des œuvres diversifiées. Cette année, la grille ramadanesque se veut celle de la proximité et de la créativité à la fois. «Ce savant dosage de formats classiques éprouvés et de créations originales, alternant entre comédie et drames, et mettant à l’affiche les plus grands talents marocains, qui a toujours fait le succès de 2M, vient aussi renforcer l’offre audiovisuelle publique», a indiqué un communiqué.

Dans les sitcoms, 2M propose «Zenqat Assaada» à l’heure du ftour. Hassan El Fad, dans le personnage de Kebbour, et son acolyte, Fatiha (Mounia Lamkimel), feront leur retour dans la capsule «Ti Ra Ti». En plus des téléfilms, des séries inédites sont également prévues, comme «Zettat», «Safi Salina» avec Samia Akariou et Rhany Kabbaj, ou encore des œuvres de fiction comme «Al Maktoub», avec à l’affiche Meriem Zaïmi, Amine Naji et Dounia Boutazout.

Dans la télé-réalité, 2M capitalisera sur son concept à succès, «Ahssan Pâtissier Celebrity», adaptation du célèbre concours de pâtisserie au profit d’associations caritatives. Pour la troisième année, le «Jamel Comedy Club Maroc» sera de retour, parallèlement aux rendez-vous habituels comme la caméra cachée «Mchiti Fiha». «Le mois de Ramadan constitue pour nous une opportunité unique de présenter à nos téléspectateurs, rassemblés devant leurs petits écrans, des productions préparées avec grand soin et mobilisant les meilleurs talents nationaux», a indiqué Salim Cheikh, directeur général de 2M.