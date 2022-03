L’ambassade des Etats-Unis fait don du modèle Lego du Mars Rover de la NASA à l’UIR

Le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis, David Greene a fait don, ce lundi, d’un grand modèle Lego du Mars Rover de la NASA à l’Ecole d’architecture et d’ingénierie de l’Université internationale de Rabat. Un don effectué à l’ouverture d’une conférence à l’université portant sur les femmes et les opportunités d’éducation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), indique l’ambassade dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Cette conférence coïncide avec le «Mois de l’histoire des femmes» aux États-Unis et comprend un panel de femmes marocaines qui travaillent dans des domaines généralement dominés par les hommes, tels que la technologie, l’ingénierie aérospatiale, l’ingénierie mécanique, l’ingénierie industriel et les sciences, rappelle la même source. Celle-ci précise que les panélistes sont des anciennes participantes des programmes d’échange du gouvernement Américain - y compris TechWomen, TechGirls et Space Camp - portant sur les domaines des STEM.

Au cours de la dernière décennie, près de 1 500 femmes et jeunes filles marocaines, âgées de 15 à 35 ans, ont participé à des programmes d’échange et nationaux liés aux STEM financés par le gouvernement des États-Unis. «En travaillant ensemble, le Maroc et les Etats-Unis peuvent réussir à promouvoir l’égalité d’accès à l’enseignement des sciences, de la technologie et de l’ingénierie pour les jeunes femmes», a déclaré le chargé d’affaires, cité par le communiqué. «C’est la clé pour accroître la participation des femmes dans les économies de nos pays.»

Le modèle «Curiosity» Mars Rover de la NASA - fabriqué à partir de 110 000 pièces Lego - constituait une pièce maîtresse de l’exposition organisée l’année dernière à la Bibliothèque nationale de Rabat sur le bicentenaire de la Légation Américaine à Tanger, la première mission diplomatique américaine au Maroc et un symbole de plus de 200 ans d’amitié entre nos deux pays, rappelle-t-on encore.

Le communiqué note que Kamal Oudrhiri, scientifique maroco-américain de la NASA, a joué un rôle important dans le développement de l’actuel «Curiosity Mars Rover» ainsi que dans le programme d’exploration de Mars lancé par la NASA en juillet 2020. «Ce modèle Lego du rover représente les liens historiques et profonds entre les États-Unis et le Maroc, notamment en matière d’éducation et de recherche et de développement scientifiques», conclut le communiqué.