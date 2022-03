Rapport mondial sur le bonheur : Les Marocains moins heureux que leurs voisins algériens

Alors que le monde célèbre en ce 20 mars la Journée mondiale du bonheur, le Sustainable Development Solutions Network (SDSN – Réseau de solutions de développement durable) des Nations unies vient de rendre publique la 10e édition de son Rapport mondial sur le bonheur. Un classement qui a pour objectif «d’étudier la science, de mesurer et de comprendre le bien-être subjectivement». Plusieurs critères sont pris en compte pour réaliser ce rapport : le PIB par habitant, l’aide sociale, l’espérance de vie saine, la liberté sociale, la générosité et l’absence de corruption.

Après avoir perdu 9 places l’année dernière, le Maroc améliore sa position et son score dans ce classement. Du 106ème rang dans l’édition 2021, le royaume se classe désormais à la 100e place sur 146 pays. Son score passe aussi de 4 918 points l’année dernière à 5 060.

Le Maroc est notamment cité pour les «tendances mondiales de préférence pour le calme». «Dans l'ensemble, il y a une nette préférence pour une vie calme, que la plupart des gens ont choisie dans tous les pays sauf deux (le Vietnam et la Géorgie étaient les exceptions», explique le rapport, notant que le royaume a été «parmi les dix premiers en Afrique», derrière «le Congo Brazzaville, le Cameroun, la Tanzanie, le Mali, la Guinée (…) et le Gabon».

Les Marocains moins heureux que leurs voisins algériens et libyens

Le Maroc est 8e dans la région MENA, derrière Israël (9e), Bahreïn (20e), les Emirats arabes unis (24e), l’Arabie saoudite (25e), le Koweït (50e), la Libye (86e), l’Algérie (96e). Il devance ainsi la Tunisie (120e) et la Mauritanie (133e). Le royaume est également 8e en Afrique, derrière l’Île Maurice (52e), la Libye (86e), l’Afrique du Sud (91e), la Gambie (93e), l’Algérie, le Libéria (97e) et le Congo (99e).

Dans le monde, le podium du classement est occupé par la Finlande (7 821 points), le Danemark, l’Islande, la Suisse et les Pays-Bas. En revanche, le Botswana (142e), le Rwanda, le Zimbabwe, le Liban et l’Afghanistan (146e) occupent le bas du classement.

Pour les rédacteurs du rapport, les données de 2021 «confirment les conclusions de 2020 selon lesquelles les évaluations de la durée de vie moyenne, reflétant les effets nets de la compensation des influences négatives et positives, sont restées remarquablement résistantes pendant la crise liée au Covid-19». «Pour les jeunes, la satisfaction à l'égard de la vie a diminué, tandis que pour les plus de 60 ans, elle a augmenté – avec peu de changement global. L'inquiétude et le stress ont augmenté, de 8% en 2020 et de 4% en 2021», par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Cependant, le changement le plus remarquable observé pendant la crise liée au Covid-19 a été «la recrudescence mondiale de la bienveillance en 2021», qui a «fourni un soutien notable aux évaluations de la vie des donneurs, des récepteurs et des observateurs, qui ont été ravis de voir les membres de leur communauté tendre la main pour s'entraider en cas de besoin».

Pour l'avenir, les perspectives de bonheur «dépendront de toute une série de facteurs, dont l'évolution future de la pandémie et l'ampleur des conflits militaires, mais une contribution importante viendra des améliorations de la science du bonheur», conclut le rapport.