France : Latifa Ibn Ziaten alerte sur les confusions sur l’islam qui «fracturent» le pays

Latifa Ibn Ziaten a dit remarquer que beaucoup de jeunes ne se reconnaissaient plus en tant que citoyens français, à force d’entendre parler de l’Islam et l’islamisme. «Certains jeunes pensent qu’ils ne sont pas Français, ils se sentent exclus de la société. La France dans mes yeux est un pays de droit, de liberté et de tolérance, je veux ramener ces jeunes à cette réalité», a-t-elle déclaré dimanche sur RMC, en marge de la commémoration des attentats de Toulouse et de Montauban de 2012, où son fils Imad a été tué. Depuis, elle a créé une association au nom du gardien de la paix décédé.

Invitée de la matinale Week-End RMC pour témoigner sur son combat depuis 10 ans pour la mémoire de son fils, Ibn Ziaten a souligné que le phénomène observé chez les jeunes «viendrait du manque de reconnaissance envers les personnalités politiques», notamment en lien avec les propos du candidat à la présidentielle, Eric Zemmour. «Quand un candidat dit qu’il faut changer les prénoms ou que les musulmans sont tous des terroristes, ça crée une fracture. C’est un danger, on ne peut pas parler comme ça», a-t-elle insisté. Proposant de premières mesures si elle était présidente de la République, Latifa Ibn Ziaten a préconisé «d’ouvrir les ghettos fermés» et de «donner la chance à cette jeunesse car c’est l’avenir de demain».

Dimanche 20 mars, anniversaire tragique des attentats commis par Mohamed Merah, marque une journée particulière pour Latifa Ibn Ziaten, même dix ans après les faits. Un hommage à son fils Imad a été organisé à Toulouse et elle n’en ressort que déterminée. «Je suis sur le terrain depuis 10 ans afin de passer un message de paix et de vivre-ensemble. Je vais dans les prisons et les écoles pour parler à cette jeunesse perdue et ainsi éviter un nouveau Mohamed Merah», a-t-elle déclaré.