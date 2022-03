France : Leïla Slimani horrifiée par la proposition de Valérie Pécresse de l’intégrer à son équipe

L’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani a répondu, samedi, à une proposition de la candidate à la présidentielle, Valérie Pécresse, pour intégrer l’auteure et journaliste à l’équipe de son gouvernement, si elle est élue. «Rien ne me ferait plus horreur !», a réagi la concernée, dont la réaction s’ajoute à celle du judoka Teddy Riner, également cité par la candidate des Républicains.

Samedi 19 mars, Valérie Pécresse a cité Leïla Slimani comme potentielle ministre de la Francophonie dans son gouvernement, ce à quoi l’écrivaine a dit trouver cela «inélégant». «Ceci dit, ça ferait une belle idée de roman !», a-t-elle déclaré à France Télévisions. Contacté par le même média pour réagir à la proposition de la présidente de la région Ile-de-France pour lui, Teddy Riner a répondu par émoji au visage hilare.

Intervenant pour le journal télévisé de 13 heures de France 2, Valérie Pécresse évoqué aussi l’ancien chef d’état-major des armées Pierre de Villiers pour le ministère de la Défense. Auprès de l’AFP, le concerné a indiqué ne pas avoir été «au courant préalablement de cette déclaration». «Je ne serai pas son ministre de la Défense», a-t-il ajouté. Son frère Philippe de Villiers, qui soutien Eric Zemmour, a dénoncé des «procédés déloyaux de voyous que d’annoncer des noms qui n’ont même pas été approchés».

L’entourage de la candidate tente de faire le pompier, assurant que cette sortie était juste une «réponse spontanée à une question». Sur Twitter, Valérie Pécresse a fait en rétropédalage, indiquant qu’il n’avait «jamais» été question de présenter les membres de son gouvernement en cas d’élection.