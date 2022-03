Espagne : Après 10 mois d’absence, l’ambassadrice du Maroc retourne à Madrid

Une page s’ouvre dans «la nouvelle étape» des relations maroco-espagnoles, avec le retour à Madrid ce dimanche 20 mars de l’ambassadrice Karima Benyaich. «C'est un plaisir de retourner travailler à Madrid et de renforcer les relations entre l'Espagne et le Maroc, comme nos pays respectifs l'ont déterminé», a précisé la diplomate dans une déclaration à l’agence EFE. «Nous sommes des pays frères, et c'est un honneur de contribuer à approfondir nos relations», a souligné Mme. Benyaich.

L’ambassadrice a également assuré que le «Maroc apprécie à sa juste valeur», le soutien de l’exécutif espagnol au plan marocain prévoyant d’accorder une autonomie au Sahara occidental. En effet, Pedro Sanchez a affirmé, dans un message adressé au roi Mohammed VI, que «l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend».

Le royaume avait rappelé, le 18 mai, son ambassadrice en Espagne pour protester contre l’accueil, sous une fausse identité et en catimini, du chef du Front Polisario, Brahim Ghali, à Logroño, le 21 avril 2021.

A Madrid, Karima Benyaich doit préparer avec le gouvernement espagnol la prochaine réunion de haut niveau entre les deux pays.

Ce retour intervient moins de vingt-quatre après la décision de l’Algérie de rappeler son ambassadeur à Madrid pour consultations.