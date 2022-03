Maroc : Finale du championnat de hip-hop et de breakdance les 26 et 27 mars

La Fédération royale marocaine des sports aérobics, fitness, hip-hop et disciplines assimilées (FRMSAFH) organise les 26 et 27 mars à Salé la finale du championnat du Maroc de hip-hop et de breakdance pour le compte de la saison 2021-2022.

Les participants issus des éliminatoires organisés par les ligues régionales en février dernier à Rabat, Casablanca, Meknès et Agadir prendront part à cette finale, a indiqué l’instance dans un communiqué.

Ces compétitions ont été organisées par les ligues régionales de Sous-Massa, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab, Marrakech-Safi, Guelmim-Oued Noun, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Fès-Meknès et Draa-Tafilalet, a précisé la même source.

La finale se déroulera en présence du public et dans le strict respect des mesures préventives contre le Covid-19 instaurées par les autorités compétentes, selon la FRMSAFH.