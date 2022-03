Maroc – Espagne : Après sa position sur le Sahara, Sánchez sera attendu à Rabat

Précèdente rencontre entre le roi Mohammed VI et Pedro Sánchez / DR.

Le ministère marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a annoncé que le Maroc appréciait hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne sur la question du Sahara, et qui figurent dans la lettre adressée au roi Mohammed VI par le Premier ministre du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Dans un communiqué, le ministère ajoute que les expressions contenues dans cette lettre permettent d’envisager une feuille de route claire et ambitieuse dans le but de s’engager, de manière durable, dans un partenariat bilatéral dans le cadre des nouveaux fondements et déterminants évoqués dans le discours royal du le 20 août 2021.

Dans ce discours, le roi avait appelé à «inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements».

Le département a annoncé que le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albarez, se rendra à Rabat fin mars avant le mois de ramadan. Aussi, une visite du Premier ministre espagnol au Maroc sera prévue ultérieurement.

Cette annonce intervient quelques heures après que le chef du gouvernement espagnol a adressé un message au roi Mohammed VI, dans lequel il a abordé l’avenir des relations entre les deux pays ainsi que la question du Sahara. Sánchez y a affirmé que «l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend» du Sahara occidental.

Le chef de l’exécutif a par ailleurs indiqué qu’il «reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc». Il a également souligné «les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations unies pour trouver une solution mutuellement acceptable».