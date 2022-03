Joe Biden propose un sécuritaire comme ambassadeur au Maroc

Joe Biden propose au Sénat la nomination d’un nouvel ambassadeur au Maroc, indique la Maison blanche dans un communiqué publié vendredi 18 mars. Le choix du président s’est porté sur Puneet Talwar.

Contrairement à David Fisher, venu du monde des affaires, Samuel Kaplan, un juriste, ou encore Dwight Bush, responsable de groupes industriels privés, le candidat proposé par Joe Biden est un haut sécuritaire. «Il a occupé des postes de haut niveau dans le domaine de la sécurité nationale et de la politique étrangère au sein du Département d'Etat, à la Maison Blanche et au Sénat. Il est actuellement conseiller principal au département d'Etat», affirme la même source. Talwar a travaillé sous l’administration Obama.

Il était également secrétaire d'Etat adjoint aux affaires politico-militaires, adjoint spécial du président et directeur principal au Conseil de sécurité nationale, et membre professionnel principal de la commission des relations étrangères du Sénat des Etats-Unis.

Cette proposition intervient quelques jours après la dernière session du Dialogue stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, tenue le 8 mars à Rabat, et coprésidée par la n°2 de la diplomatie américaine, Wendy Sherman, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Le poste d’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc est vacant depuis la fin du mandat de David Fisher en janvier 2021.