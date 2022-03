Maroc : La 36e édition du Marathon des Sables réunira 1000 participants venant de 50 pays

Le directeur du Marathon des Sables Patrick Bauer, a exprimé son espoir que les conditions météorologiques seront propices et modérées lors de la 36e édition de cette course, prévue du 25 mars au 4 avril. Le rendez-vous précédent a, en effet, été marqué par une forte canicule qui a causé la fatigue d’un grand nombre de coureurs, dont près de la moitié a dû abandonner, sans oublier le décès d’un participant français suite à une crise cardiaque, a-t-il rappelé lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi.

A l’approche de la 36e édition, Patrick Bauer a exprimé sa reconnaissance au roi Mohammed VI «pour sa confiance et son soutien au Marathon des sables», qui bénéficie une nouvelle fois du haut-patronage royal. «Les organisateurs ont tout préparé et emploieront tous leurs efforts pour que cette édition soit exceptionnelle, bien qu’elle se déroule dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus», a-t-il déclaré.

Le directeur du Marathon des Sables a confirmé la participation de plus de 1 000 coureurs représentant 50 pays, pour une course en cinq étapes chronométrées, plus d’une sixième étape de solidarité.

Patrick Bauer a confirmé la participation de 21 coureurs du Maroc, menés par Rachid El Morabity et Aziza Erraji, qui ont remporté le titre de la 35e édition dans les catégories masculine et féminine. Le directeur du marathon a indiqué que «16 ou 17 coureurs russes font partie des participants, tandis que 4 ukrainiens ont demandé le report de leur participation à l’édition 2023, en raison des répercussions de la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine».

«Certaines manifestations sportives ont décidé d’exclure les participants russes en raison de l’invasion, mais cette position est raciste. Les organisateurs du Marathon des Sables portent les valeurs de solidarité et nous voyons les choses d’une manière différente, donc nous avons refusé d’exclure les coureurs russes et nous avons gardé les portes du marathon ouvertes à toutes les nationalités.» Patrick Bauer

L’équipe administrative du Marathon des Sables comprend 150 personnes, en plus des 400 en charge des aspects techniques et logistiques, ainsi qu’une équipe constituée de 70 médecins et infirmiers. Au niveau des transports, une importante flotte a été mise à disposition, notamment deux hélicoptères, un avion de transport Cessna, 120 voitures et camions tout terrain, ainsi que 25 bus.

Les Forces armées royales (FAR), chargées de sécuriser cet événement sportif, veilleront sur le marathon avec 30 camions et 62 membres spécialisés dans le domaine du transport et de l’encadrement logistique.