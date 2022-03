Football U-17 : Le Maroc battu par l’Egypte 1-0

La sélection nationale des moins de 17 ans s’est inclinée, vendredi, face à l’Égypte lors d’un match comptant pour la 3e journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) de la catégorie. Le match, disputé sur la pelouse du stade Omar Benrabah à Dar El-Beïda à Alger, a vu l’Égypte s’imposer grâce à l’unique réalisation de la rencontre signée Omar Sayed Mouawad à la 74e minute de jeu.

Pour rappel, les juniors marocains, exempts de la première journée, avaient concédé le nul vierge face à l’Algérie, pour le compte de la 2e journée, disputée mercredi sur la même pelouse.

Lors de la 4e et avant-dernière journée, programmée pour dimanche 20 mars et dont seront exempte la Libye et l'Algérie, le Maroc défiera la Tunisie à 11h00). L’autre match de la journée opposera la Tunisie à la Libye.

Les Égyptiens, avec trois victoires en autant de matchs, face à la Tunisie (3-2), la Libye (4-0) et le Maroc (1-0), confortent leur position de leader avec 9 points, devant l'Algérie (2e, 4 pts). Le Maroc suit à la troisième place avec 1 point, alors que la Tunisie et la Libye ferment provisoirement la marche avec 0 point.

La compétition, rappelle-t-on, se joue en mini-championnat, dont les rencontres durent 80 minutes. Le premier au classement sera déclaré champion.