Le paiement électronique ne séduit toujours pas au Maroc et dans la région MENA  

L’adoption universelle des technologies numériques dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) pourrait procurer d’immenses bénéfices socioéconomiques, a indiqué cette semaine la Banque mondiale. Dans un rapport, intitulé «Les avantages du numérique pour les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord : L’adoption des technologies numériques peut accélérer la croissance et créer des emplois», l’institution financière pointe un «paradoxe propre à la région MENA». Ainsi, «alors que le niveau d’adoption des réseaux sociaux par la population est élevé par rapport aux niveaux de PIB par habitant, l’usage d’internet et des outils numériques, tels que les paiements par téléphonie mobile, n’est pas à la hauteur des attentes», indique la Banque mondiale.

Le rapport indique que le Maroc, aux côtés de l’Algérie et Bahreïn, dispose d’un «traitement spécial» des données sensibles, de bases juridiques de la collecte et du traitement des données et respecte les droits des personnes concernées, pour ce qui est de la réglementation sur la confidentialité des données. Il met en exergue des manquements en matière réglementaire dans plusieurs autres pays de la région, comme notamment le Liban et la Tunisie.

La Banque mondiale rappelle que 62% de personnes utilisent Internet au Maroc, citant le chiffre de 4,8 connexions haut-débit fixe pour 100 habitants et 64,9 d’abonnements actifs au haut débit mobile pour 100 habitants. De plus, 98% de la population bénéficie d’une couverture 4G alors que le royaume récolte une note de 58 sur 100 dans l’indice des infrastructures de télécom.

Seulement 17% des Marocains utilisent des paiements électroniques

Toutefois, pour ce qui est de la finance numérique et l’e-commerce, seulement 17% de Marocains (âgés de 15 ans et plus) ont signalé qu’ils ont utilisé des paiements électroniques, selon l’enquête de la Banque mondiale, alors que 1,6% ont utilisé Internet pour «acheter quelque chose en ligne». Le rapport ajoute que seulement 1% ont un compte d’argent mobile et que 1% ont utilisé des services bancaires en ligne. Le rapport note aussi à cet égard que 36% des répondants marocains ont déclaré avoir perçu des salaires sur un compte.

Le pourcentage des personnes ayant utilisé des paiements électroniques au Maroc reste l’un des plus bas dans la région. En effet, ce taux atteint 26% pour l’Algérie, 33% pour le Liban, 61% pour l’Arabie saoudite, 77% pour Bahreïn et 81% pour les Emirats arabes unis.

Le rapport indique, plus loin, pour la couverture des infrastructures des TIC, 97% entreprises au Maroc utilisent le courrier électronique et 55% des entreprises disposent de leur propre site web. Il rappelle également les notes du royaume pour les indices de développement de l’administration en ligne, des services en ligne, du capital humain et de la participation en ligne où le Maroc récolte respectivement 57, 52, 62 et 51 sur 100 et reste proche de la moyenne mondiale (60, 56, 69 et 57 sur 100).

Le constat pour le Maroc reste général pour la région MENA. Ainsi, alors qu’environ 66% de ses habitants utilisent internet, contre seulement 61% en Amérique latine et Caraïbes et 54% en Asie de l’Est et Pacifique, le taux d’utilisation des paiements numériques dans les pays en développement de la région MENA (c’est-à-dire sans tenir compte des États membres du Conseil de coopération du Golfe) se situe à 32%, alors qu’il atteint 43% en Amérique latine et Caraïbes.

La Banque mondiale affirme que la numérisation complète de l’économie pourrait entraîner une augmentation du PIB par habitant d’au moins 46% sur 30 ans, ce qui représenterait à long terme un gain estimé à au moins 1 600 milliards de dollars pour la région. «Les bénéfices du passage à une économie plus numérique sont exponentiels et les gouvernements devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éliminer les obstacles qui freinent cette transition», souligne Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. «Une transformation numérique créerait des emplois dans une région où le taux de chômage atteint un niveau inacceptable, en particulier chez les jeunes et les femmes», fait-il savoir.