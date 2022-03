L'UpM et la FAO soutiennent la restauration des forêts et des paysages au Maroc

L'Union pour la Méditerranée (UpM) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) soutiennent le projet de restauration de la biodiversité en Méditerranée par la restauration des forêts et des paysages, notamment au Maroc.

Afin de soutenir la mise en œuvre de pratiques de restauration des forêts et des paysages dans la région, l'UpM et la FAO promeuvent le projet «Intensifier la restauration des forêts et des paysages pour rétablir la biodiversité et promouvoir des approches communes d'atténuation et d’adaptation», indique ce vendredi un communiqué de l’UpM.

Disposant d'un budget de 1,8 million d'euros (19,42 millions de dirhams) sur une période de 4 ans, le projet représente la composante méditerranéenne d'un projet mondial plus vaste intitulé «L'Accord de Paris en action : montée en puissance de la restauration des forêts et des paysages pour atteindre les contributions déterminées au niveau national».

Dans le cas du Maroc, l’UpM fait état d’un nouveau plan de gestion participative pour la forêt de Maâmora et des activités de restauration dans la forêt modèle d'Ifrane.

La forêt de Maâmora est la plus grande forêt de chêne-liège au monde, située sur la plaine atlantique marocaine entre Rabat et Kénitra. Cependant, indique la même source, malgré les efforts concertés par le Département des eaux et forêts du Maroc, une superficie approximative de 300 000 hectares de chênes-lièges est aujourd’hui une forêt en partie dégradée en raison du changement climatique et d'activités humaines non durables.

Avec l'appui de la FAO, le Département des eaux et forêts a pu développer un plan de gestion incluant des approches participatives de renforcement des capacités et un plan de développement socio-économique, de sorte que la population locale puisse jouer un rôle central dans les efforts de restauration et de conservation pour réhabiliter la forêt de Maâmora. Ce plan prévoit la mise en place de contrats innovateurs avec les communautés locales afin de garantir une compensation pour la perte temporaire de pâturage dans la mise en œuvre des projets de restauration.