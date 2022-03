Le Belgo-marocain Nordin Benallal, alias «Roi de l'évasion», condamné à Ceuta

Le tribunal de l’audience provinciale de Cadix à Ceuta a condamné, récemment, les trois personnes qui avaient planifié un enlèvement dans le quartier de Benítez de la ville espagnole. Selon El Faro de Ceuta, les événements datent du mois d’août 2020 lorsque la bande, qui comprend notamment le Belgo-marocain Nordin Benallal, surnommé le «Roi de l'évasion» qui avait réussi à s'évader à plusieurs reprises de différentes prisons, dont une en Belgique avec l'aide d'un hélicoptère, a été interpellée par la police nationale.

Dans la nuit du 21 août 2020, une tentative d’enlèvement «digne d'un film» a eu lieu dans le quartier El Regajo, lorsque trois hommes, de nationalité belge et marocaine, s'étaient précisément rendus à Ceuta pour mener à bien leur mission, rappelle-t-on. Coups de feu tirés en l'air, accident de véhicule, tentative d'évasion… les trois malfaiteurs avaient même tenté d'arracher l'arme à un agent de police. Arrêtés et traduits devant la justice, ils avaient reconnu les faits et ont également été identifiés par la victime.

Dans son arrêt, la cour ainsi condamnée le «Roi de l’évasion» à un an et demi de prison pour détention illégale, 18 mois de prison pour attentat avec usage d'armes dangereuses et deux amendes pour blessures. Un deuxième malfaiteur a été condamné à un total de 36 mois de prison pour détention illégale et attaque avec utilisation de moyens dangereux, en plus de deux amendes, tandis que le troisième belgo-marocain a écopé d’un total de 24 mois de prison ferme pour détention illégale et blessures légères.

Les trois malfaiteurs doivent aussi assumer le paiement des frais de justice. Le jugement n'est pas définitif et peut faire l'objet d'un appel, conclut la même source.