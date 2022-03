Ouverture du Pestana CR7 Marrakech en soft opening

Pestana CR7 Lifestyle Hotels a annoncé récemment l'ouverture de son nouvel hôtel Pestana CR7 Marrakech, le premier en Afrique, et la disponibilité des réservations et séjours en ligne.

«Anticipant le retour de l'activité touristique au Maroc, suivant la réouverture du pays au tourisme, la marque Pestana CR7 Lifestyle Hotels arrive à Marrakech. Après Madrid et New York, le partenariat hôtelier entre Dionísio Pestana et Cristiano Ronaldo célèbre un "hat-trick" international avec le soft opening de son nouvel hôtel dans la ville ocre, le Pestana CR7 Marrakech».

Situé sur M Avenue, un nouveau hub cosmopolite avec des restaurants, un centre d’exposition virtuel, des magasins de mode internationaux et une dynamique culturelle intense, le Pestana CR7 Marrakech dispose de 174 chambres, d’un centre d’affaires, d’un spa, d’une piscine et d'un fitness center. En plus d'un rooftop, l'hôtel propose notamment un restaurant offrant de la cuisine méditerranéenne d’origine Portugaise et un Sports Bar.

«Le nouvel hôtel Pestana CR7 Lifestyle au Maroc est une étape logique pour le groupe hôtelier Pestana, qui compte désormais trois hôtels dans le pays. La culture, le bon environnement des affaires, l’économie florissante et la riche histoire du Maroc, jouit dans un environnement sûr, ainsi que les liens historiques qui unissent les peuples Marocain et Portugais, justifient pleinement notre troisième investissement», défend Dionísio Pestana.

«L’ouverture de cet hôtel à Marrakech nous emmène dans la cinquième ville, cela signifie ma connexion à un pays qui me passionne et où je suis toujours très bien accueilli», souligne d'ailleurs Cristiano Ronaldo.

L'hôtel se situe dans une position stratégique pour rejoindre l’aéroport qui est à 5 km, et le centre de conférences Palais des Congrès, à distance de marche. À proximité des jardins de la Ménara, de la médina de la ville, il se trouve à seuelement à 4km de la place Jamaa el-Fna, ajoute-t-on.

Dans le cinquième hôtel Pestana CR7 Lifestyle, les typologies de chambres. disponibles à partir de 199 euros, sont divisées en CR7 Room, CR7 Room Avenue, CR7 Superior, CR7 Superior Avenue, CR7 Junior Suite, CR7 Junior Suite Avenue, CR7 Suite et CR7 Suite Avenue.