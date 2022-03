Paris : Exposition «Maroc, terre de Cultures et des Arts» du 24 au 26 mars

La première édition d’Art'Expo Morocco, une exposition placée sous le thème «Maroc, terre de Cultures et des Arts» se tiendra du 24 au 26 mars à la Fondation maison du Maroc à Paris, apprend-on auprès des organisateurs. Il s’agit d’une exposition itinérante, un panorama du patrimoine culturel et artistique marocain pensé et mis en scène par Sabah Zkhnini, fondatrice de l’association Art’Expo Morocco.

Cet événement, organisé en partenariat avec la Fondation maison du Maroc, se distingue par une programmation rassemblant des actrices et acteurs qui font vivre la culture, les arts et l'artisanat du Maroc. Art’Expo Morocco offre également à toutes et à tous l’occasion d’aller à la rencontre de personnalités de tous horizons qui partageront leurs réflexions autour de tables rondes sur les enjeux du dialogue interculturel, la diversité culturelle, les échanges et interconnexions culturels porteurs de sens à travers le monde. Elle verra ainsi la participation d’artistes, écrivains, historiens et de designers du Maroc, de France et d’ailleurs.

L’événement s’assigne pour objectifs de faire découvrir sur la scène internationale des artistes marocains talentueux, confirmés, mais aussi des artistes émergents, ainsi que des figures artistiques internationales souhaitant rendre hommage au Maroc à cette occasion.

Les visiteurs seront au rendez-vous à avec des artistes peintres de renom, des photographes, des créateurs engagés, des stylistes de haute couture venant du Maroc, de Côte d'Ivoire et de France, ainsi qu’avec des artisans marocains héritiers du savoir-faire transmis avec passion d’une génération à l’autre.

Le commissaire de cet événement est Hicham Lahlou, grand designer et architecte d’intérieur marocain tandis que la co-commissaire de l’Art’Expo Morocco est Maria Kermadi, une artiste peintre Franco-marocaine diplômée en histoire de l’art à la Sorbonne et des Beaux-Arts.