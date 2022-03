Maroc : Une pénurie des immunoglobulines, Ait Taleb constitue un comité technique

Le ministère de la Santé a constitué, cette semaine, un comité technique chargé de gérer une pénurie de médicaments à base d’immunoglobulines. Des sources médiatiques ont rapporté que le département d’Ait Taleb s’est également engagé à fournir des quantités suffisantes pour la consommation et stockage, afin de répondre aux besoins des patients atteints d'immunodéficience primaire dans toutes les régions du pays.

La semaine dernière, plusieurs ONG ont tiré la sonnette d’alarme sur une pénurie touchant ces médicaments «vitaux» pour les patients, en appelant à une intervention urgente des autorités sanitaires pour assurer son importation auprès des fournisseurs internationaux.

Le sujet a aussi fait l’objet d’une question écrite adressée par les élus du Parti de la justice et du développement (PJD), qui ont rappelé que le médicament coûte 5 000 dirhams la dose, en s'interrogeant sur les raisons ayant empêché de constituer un stock nécessaire et les mesures urgentes qui ont été prises. Les élus ont confirmé que ce médicament est introuvable sur le marché marocain, ce qui expose notamment des enfants à de graves complications, pouvant entraîner la mort s'ils ne reçoivent pas le médicament à temps.

Dans sa réaction, le ministre de la Santé Khaled Ait Taleb a révélé qu’un comité technique chargé de gérer cette crise a été constituée dans le but d’aborder tous les scénarios lités pour faire face à cette pénurie et d’ouvrir des négociations et des consultations immédiates et urgentes avec les distributeurs au niveau international. Le responsable a noté que dès avoir pris connaissance de la crise, ce comité technique a été formé, avec la directrice du médicament et de la pharmacie, Bouchra Maddah, la directrice par intérim du Centre national de transfusion sanguine, Laila El Amraoui et le professeur Ahmed Azizi Bousafiha, président de l'association Hajar.