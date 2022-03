Rabat : Zineb El Adaoui reçoit les insignes de chevalier de la Légion d’honneur

La première Présidente de la Cour des Comptes, Zineb El Adaoui, a été décorée, jeudi soir, des insignes de chevalier de la Légion d’honneur par l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, indique un communiqué de l'ambassade de France à Rabat.

Zineb El Adaoui a exprimé toute sa joie et sa reconnaissance d'obtenir cette distinction et son «honneur et bonheur d'avoir contribué, chacun à son niveau, à des grands chantiers royaux comme la LGV ou encore PSA à Kenitra qui profite aujourd'hui à toute la population».

Ce soir à la Résidence de France, l’Ambassadrice @HeleneLeGal a remis les Insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à Mme Zineb El Adaoui, première Présidente de la Cour des Comptes au Maroc. pic.twitter.com/YtU6qzIxWE — La France au Maroc ???? (@AmbaFranceMaroc) March 17, 2022

Titulaire d'un diplôme des études supérieures en sciences économiques, Zineb EL Adaoui a entamé sa carrière, en 1984, en qualité de juge à la Cour des comptes, avant d’occuper, en 2004, le poste de présidente de la Cour régionale des Comptes de Rabat, la première femme à ce poste au Maroc. Elle a ensuite été désignée membre de la commission consultative de la régionalisation en 2010, du Conseil national des droits de l’Homme en 2011 et de la Haute instance du dialogue national sur la réforme de la Justice en 2012.

Le 20 janvier 2014, le Roi Mohammed VI l'a nommé Wali de la Région du Gharb Chrarda-Béni Hssen et Gouverneur de la province de Kénitra, en faisant la première femme Wali au niveau national. La confiance du Roi a été renouvelée en la personne de Mme EL Adaoui, en la nommant, le 13 octobre 2015, Wali de la Région de Souss-Massa et Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, puis Wali inspecteur général de l’administration territoriale à partir du 25 juin 2017, à nouveau la première femme à ce poste au Maroc.

En 2013, Zineb EL Adaoui avait été décorée du Ouissam Al Moukafaa Al Watania de Grand Officier. Le 22 mars 2021, Mme El Adaoui a été nommée par le Roi Mohammed VI au poste de premier président de la Cour des comptes.